В Харькове и Виннице – снова воздушная тревога

В Харькове и Виннице – снова объявили о воздушной тревоге. Всех просят спуститься в укрытие.

Всего в течение часа до этого звучали сирены на Ровненщине и в Луцке. Это происходит по меньшей мере несколько раз в день.

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Отметим, что в Харькове ввели комендантский час с 18:00 и запрет на передвижение. Защитники города-миллионника должны отражать не только вражеские нападения, но и диверсионные.

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