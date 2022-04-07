У каждой страны Запада может быть свое "24 февраля 2022 года", – заместитель главы Минобороны

Россия начала полномасштабную войну не только против Украины, а по сути и против всего цивилизованного мира. Именно поэтому любая страна Запада сейчас находится под опасностью.

Такое мнение высказала Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины, сообщает 24 канал, ссылаясь на брифинг чиновницы. По ее словам, другие государства тоже могут прожить свое "24 февраля 2022 года".

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Маляр: Мир должен это исправить

Заместитель главы Минобороны отметила, что сегодня Россия является антропологической катастрофой не только для Украины, но и для всего мирового сообщества. Мир вместе с Украиной должен это исправить, пока не поздно.

У нас у всех, у каждой западной страны может быть свое "24 февраля 2022 года",

– подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что рейтинг поддержки Путина среди россиян растет, и они инфицированы своим российским нацизмом. "Несут полную ответственность за все преступления", – добавила чиновница.

Заместитель главы Минобороны еще раз напомнила но том, что освобожденные территории Украины являются, конечно же, хорошими новостями, но они заканчиваются, когда заметны последствия после российских убийц.

"Когда заходим туда, где были оккупанты, понимаем апокалиптические масштабы жертв среди мирного населения. Они планировали это с самого начала", – отметила она.

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