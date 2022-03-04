Сырены начали раздаваться в столице около 10:30.

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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – сообщили в КГГА.

Информация о тревоге была опубликована дополнительно на английском языке для иностранцев.

Отметим, что необходимо оставаться в укрытии на время воздушной тревоги. Официальные ресурсы сообщат, когда будет безопасно оттуда возвращаться.

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