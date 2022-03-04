СИрени почали лунати у столиці близько 10:30.

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"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", – повідомили в КМДА.

Інформацію про тривогу оприлюднили додатково англійською мовою для іноземців.

Зазначимо, що необхідно залишатися в укритті на час повітряної тривги. Офіційні ресурси повідовлять, коли буде безпечно звідти повертатися.

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