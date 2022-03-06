У Кличко просят волонтеров-фармацевтов приобщиться к работе гуманитарного штаба

В КГГА призвали киевлян принять участие в работе гуманитарного штаба. В частности, приглашают фармацевтов и тех, кто может помогать на складах с продовольствием.

"Волонтеры-фармацевты будут работать с партиями медикаментов, которые поступают в Киев", – говорится в заявлении.

В КГГА отметили, чтобы стать волонтером гуманитарного штаба нужно заполнить форму для волонтеров.

Напомним, ранее лидер УДАР, мэр столицы Виталий Кличко призвал владельцев частных аптек открыть свои торговые точки.

"Городские власти также призывают сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к медикаментам. Для этого бизнесу также нужно обратиться в гуманитарный штаб", – добавили в КГГА.

Там также добавили карту Гуманитарных штабов столицы.

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