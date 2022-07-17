Внутри кремля происходят отрицательные для путина сдвиги, – Гудков

путин уволил вице-премьера по оборонной промышленности и назначил вместо него Дмитрия Рогозина. Это значит, что кремль к чему-то готовится.

Так считает российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, в целом для "роскосмоса" ничего не изменится. Однако нужно быть готовым к новым событиям, которые могут всколыхнуть страну и мир. По мнению Гудкова, это может быть:

всеобщая мобилизация;

официальное объявление войны;

создание союза с Беларусью;

вторжение на Аляску.

"Не знаю, что, но это должно быть что-то экстраординарное. Потому что никогда в истории россии не созывали парламент в такой спешке и жесткой обстановке, особенно в такой период", – добавил он.

Однако после этого созыва ничего не произошло, подчеркнул политик.

Это означает, что внутри кремля происходят тектонические сдвиги, отрицательные для путина,

– считает Гудков.

Они связаны с тем, что у путина больше нет возможности контролировать ситуацию.

путин уволил рогозина: какие на него планы в кремле

путин уволил с должности главы "роскосмоса" рогозина, который занимал эту должность последние четыре года. Его назначили гендиректором госкорпорации 24 мая 2018 года.

По словам пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова, отставка рогозина с должности главы "роскосмоса" не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение.

российские СМИ пишут, что рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию российского президента. Должность, которую он займет еще обсуждают.

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