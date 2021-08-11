Вагон поезда повредила группа неизвестных лиц 10 августа. Происшествие случилось на перегоне Фундуклеевка – Цибулево.
Уголовное В Запорожье банда воровала уголь из вагонов прямо на ходу
- Злоумышленники разбили окно в 2 вагоне поезда, положили на рельсы шины и набросали камни.
- Водитель поезда успел среагировать и аварии удалось избежать.
- В филиале Укрзализныци говорят, что из-за таких ситуаций они несут много убытков.
- Однако, кроме этого, страдают сами пассажиры, ведь они могут попасть в ДТП.
- Также поврежденные вагоны снимают с рейса. На их восстановление работники железной дороги тратят много времени.
- На место происшествия вызвали работников Нацполиции.
Возле Кропивницкого неизвестные наделали убытков на железной дороге / Фото из фейсбука Одесской железной дороги
Станции "Фундуклеевка" и "Цибулево", что возле Кропивницкого, принадлежат одесскому филиалу Укрзализныци.
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