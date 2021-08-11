Вагон потяга пошкодила група невідомих осіб 10 серпня. Подія трапилась на перегоні Фундукліївка – Цибулеве.

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  • Зловмисники розбили вікно у 2 вагоні потяга, поклали на рейки шини та накидали каміння.
  • Водій потяга встиг зреагувати й аварії вдалось уникнути.
  • У філії Укрзалізниці кажуть, що через такі ситуації вони несуть багато збитків.
  • Проте, окрім цього, страждають самі пасажири, адже вони можуть потрапити у ДТП.
  • Також пошкоджені вагони знімають з рейсу. На їхнє відновлення працівники залізниці витрачають багато часу.
  • На місце події викликали працівників Нацполіції.

Біля Кропивницького розбили вікно Потяг Знам'янка – Тараса Шевченка 10.08.2021
Біля Кропивницького невідомі наробили збитків на залізниці / Фото з фейсбуку Одеської залізниці

Станції "Фундукліївка" та "Цибулеве", що біля Кропивницького належать Одеській філії Укрзалізниці.

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