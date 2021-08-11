Вагон потяга пошкодила група невідомих осіб 10 серпня. Подія трапилась на перегоні Фундукліївка – Цибулеве.
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- Зловмисники розбили вікно у 2 вагоні потяга, поклали на рейки шини та накидали каміння.
- Водій потяга встиг зреагувати й аварії вдалось уникнути.
- У філії Укрзалізниці кажуть, що через такі ситуації вони несуть багато збитків.
- Проте, окрім цього, страждають самі пасажири, адже вони можуть потрапити у ДТП.
- Також пошкоджені вагони знімають з рейсу. На їхнє відновлення працівники залізниці витрачають багато часу.
- На місце події викликали працівників Нацполіції.
Біля Кропивницького невідомі наробили збитків на залізниці / Фото з фейсбуку Одеської залізниці
Станції "Фундукліївка" та "Цибулеве", що біля Кропивницького належать Одеській філії Укрзалізниці.
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