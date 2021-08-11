До злочинної банди входили 16 осіб. Окрім кам'яного вугілля, вони викрадали з вагонів мінеральні добрива.

До речі На Запоріжжі люди намагалися створити свій орган влади: їх викрила СБУ

Крали з вагонів вугілля на ходу

За даними слідства, упродовж цього року члени злочинної організації систематично крали майно з потягів в районі залізничної станції "Таврійськ" Запорізької дирекції Регіональної філії "Придніпровська залізниця".

На території Запорізької та Дніпропетровської областей одночасно провели 54 обшуки за місцями проживання членів злочинної організації. Правоохоронці виявили та вилучили речі і документи. Зокрема у фігурантів знайшли візитівки із зазначенням номерів щодо продажу вугілля.



Візитівки, які знайшли у фігурантів справи / Фото Офісу генпрокурору

Наразі 12 осіб затримано, 7 з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється розмір заподіяної шкоди.

Крадіжки на Укрзалізниці: останній випадок