Обіцяли скасувати податки для населення

За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування. Вони хотіли розхитати ситуацію в регіоні.

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Зловмисники навіть провели фіктивні "установчі" збори й обрали так званого "уповноваженого громадою".

Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України,

– розповіли в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

печатки псевдодержавного утворення;

комп'ютерну техніку,

документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.



У Мелітополі місцеві мешканці хотіли створити свій орган влади

Усі матеріали направили на експертизу.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Нараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів.