Обіцяли скасувати податки для населення
За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування. Вони хотіли розхитати ситуацію в регіоні.
Читайте також Бойовики планували теракти в Україні: СБУ ліквідувала агентурну мережу – відео
Зловмисники навіть провели фіктивні "установчі" збори й обрали так званого "уповноваженого громадою".
Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України,
– розповіли в СБУ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- печатки псевдодержавного утворення;
- комп'ютерну техніку,
- документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.
У Мелітополі місцеві мешканці хотіли створити свій орган влади
Усі матеріали направили на експертизу.
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Нараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів.