Обещали отменить налоги для населения
По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление. Они хотели расшатать ситуацию в регионе.
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Злоумышленники даже провели фиктивные "учредительные" сборы и выбрали так называемого "уполномоченного общиной".
Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины,
– рассказали в СБУ.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- печати псевдогосударственного образования;
- компьютерную технику,
- документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
В Мелитополе местные жители хотели создать свой орган власти
Все материалы направили на экспертизу.
В полиции возбудили уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица. На данный момент продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов.