Обещали отменить налоги для населения

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление. Они хотели расшатать ситуацию в регионе.

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Злоумышленники даже провели фиктивные "учредительные" сборы и выбрали так называемого "уполномоченного общиной".

Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины,

– рассказали в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли:

печати псевдогосударственного образования;

компьютерную технику,

документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.



В Мелитополе местные жители хотели создать свой орган власти

Все материалы направили на экспертизу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица. На данный момент продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов.