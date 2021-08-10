Відомо, що СБУ викрила псевдоспецслужбу, яка мала намір підірвати одного зі співробітників організації. Вона планувала й низку інших терактів.

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Кого викрила СБУ

Житель Сєвєродонецька, якому 27 років, займався вербуванням українців у прифронтовій території. Він вступив до "спецслужби" тимчасово окупованих територій ще у 2018 році. Вже у 2020 році чоловік отримав паспорт псевдореспубліки, а нещодавно – і російський паспорт.

Ним керували люди з Росії. Куратори давали чоловікові завдання, зокрема він сформував агентурну мережу. Викритий мешканець Сєвєродонецька здійснював вербування за допомогою:

шантажу;

психологічного тиску;

погрозами фізичною розправою над рідними;

позбавлення майна.

Проросійський "розвідник" 29 липня намагався підірвати співробітника СБУ у Луганській області. Попри його зусилля, підрозділи внутрішньої безпеки і контррозвідки зірвали план і виявили агентів.

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Співробітники СБУ 6 серпня затримали українського військового, який працював на російську розвідку. Він збирав секретну інформацію у сфері оборони України.