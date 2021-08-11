В преступную банду входили 16 человек. Кроме каменного угля, они воровали из вагонов минеральные удобрения.
Кстати В Запорожье люди пытались создать свой орган власти: их разоблачила СБУ
Воровали из вагонов уголь на ходу
По данным следствия, в течение этого года члены преступной организации систематически воровали имущество с поездов в районе железнодорожной станции "Таврийск" Запорожской дирекции Регионального филиала "Приднепровская железная дорога".
На территории Запорожской и Днепропетровской областей одновременно провели 54 обыска по местам проживания членов преступной организации. Правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы. В частности у фигурантов нашли визитки с указанием номеров по продаже угля.
Визитки, которые нашли у фигурантов дела / Фото Офиса генпрокурора
Сейчас 12 человек задержаны, 7 из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается размер причиненного ущерба.
Кражи на Укрзализныце: последний случай
- Служащие Ровненского филиала "Львовской железной дороги" похищали каждый месяц от 15 до 30 тонн горючего.
- Фигуранты выкачивали его утром и вечером из маневровых тепловозов.
- Правоохранители задержали 5 служащих. Их разоблачили прямо во время предполагаемого преступления.