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У лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус

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У Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус
У Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус / lenta.ru

Коронавирусная инфекция не обошла и российских лидеров. Подозрение на COVID-19 у лидера Чечни Рамзана Кадырова.

После выявления симптомов коронавируса Кадырова госпитализировали. О том, что он находится под медицинским наблюдением, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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При этом лечение Кадыров проходит в Москве, куда ого срочно доставили самолетом.

Издание Baza пишет, что первые симптомы у Кадырова обнаружили несколько дней назад. Сначала считали, что это обычная ОРВИ, но когда ему стало хуже, его решили госпитализировать.

По состоянию на 21 мая коронавирусом в Российской Федерации заразились 317 554 человек. Несмотря на значительное количество инфицированных, официальное число погибших от болезни в России остается низким – по состоянию на 21 мая умерли 3099 человек.

Кто еще из российских топ-чиновников болел коронавирусом

Как минимум пять человек из высшего эшелона власти Российской Федерации заболели коронавирусом. Это:

  • премьер-министр России Михаил Мишустин;
  • министр культуры Ольга Любимова;
  • глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев;
  • заместитель руководителя Минстроительства Дмитрий Волков;
  • пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости политики Здоровье Новости России Коронавирус COVID-19 Рамзан Кадыров
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