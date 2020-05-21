У лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус

Коронавирусная инфекция не обошла и российских лидеров. Подозрение на COVID-19 у лидера Чечни Рамзана Кадырова.

После выявления симптомов коронавируса Кадырова госпитализировали. О том, что он находится под медицинским наблюдением, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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При этом лечение Кадыров проходит в Москве, куда ого срочно доставили самолетом.

Издание Baza пишет, что первые симптомы у Кадырова обнаружили несколько дней назад. Сначала считали, что это обычная ОРВИ, но когда ему стало хуже, его решили госпитализировать.

По состоянию на 21 мая коронавирусом в Российской Федерации заразились 317 554 человек. Несмотря на значительное количество инфицированных, официальное число погибших от болезни в России остается низким – по состоянию на 21 мая умерли 3099 человек.

Кто еще из российских топ-чиновников болел коронавирусом

Как минимум пять человек из высшего эшелона власти Российской Федерации заболели коронавирусом. Это: