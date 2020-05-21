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У лідера Чечні Рамзана Кадирова підозра на коронавірус

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У Рамхана Кадирова підозра на коронавірус
У Рамхана Кадирова підозра на коронавірус / lenta.ru

Коронавірусна інфекція не оминула і російських лідерів. Підозра на COVID-19 - у лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Після виявлення симптомів коронавірусу Кадирова госпіталізували. Про те, що він перебуває під медичним наглядом, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерела у медичних колах.

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При цьому лікування Кадиров проходить у Москві, куди ого терміново доправили літаком.

Видання Baza пише, що перші симптоми в Кадирова виявили декілька днів тому. Спочатку вважали, що це звичайне ГРВІ, але коли йому стало гірше, його вирішили госпіталізувати.

Станом на 21 травня коронавірусом в Російській Федерації інфікувались 317 554 людей. Попри значну кількість інфікованих, офіційне число загиблих від недуги в Росії залишається низьким – станом на 21 травня померли 3099 людей.

Хто ще з російських топ-чиновників хворів на коронавірус

Як мінімум п'ять людей з вищого ешелону влади Російської Федерації захворіли на коронавірус. Це:

  • прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін;
  • міністерка культури Ольга Любімова;
  • очільник міністерство будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Якушев;
  • заступник керівника Мінбудівництва Дмитро Волков;
  • прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Здоров'я Новини Росії Коронавірус COVID-19 Рамзан Кадиров Новини політики
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