У лідера Чечні Рамзана Кадирова підозра на коронавірус

Коронавірусна інфекція не оминула і російських лідерів. Підозра на COVID-19 - у лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Після виявлення симптомів коронавірусу Кадирова госпіталізували. Про те, що він перебуває під медичним наглядом, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерела у медичних колах.

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При цьому лікування Кадиров проходить у Москві, куди ого терміново доправили літаком.

Видання Baza пише, що перші симптоми в Кадирова виявили декілька днів тому. Спочатку вважали, що це звичайне ГРВІ, але коли йому стало гірше, його вирішили госпіталізувати.

Станом на 21 травня коронавірусом в Російській Федерації інфікувались 317 554 людей. Попри значну кількість інфікованих, офіційне число загиблих від недуги в Росії залишається низьким – станом на 21 травня померли 3099 людей.

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Як мінімум п'ять людей з вищого ешелону влади Російської Федерації захворіли на коронавірус. Це: