У лідера Чечні Рамзана Кадирова підозра на коронавірус
Коронавірусна інфекція не оминула і російських лідерів. Підозра на COVID-19 - у лідера Чечні Рамзана Кадирова.
Після виявлення симптомів коронавірусу Кадирова госпіталізували. Про те, що він перебуває під медичним наглядом, повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерела у медичних колах.
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При цьому лікування Кадиров проходить у Москві, куди ого терміново доправили літаком.
Видання Baza пише, що перші симптоми в Кадирова виявили декілька днів тому. Спочатку вважали, що це звичайне ГРВІ, але коли йому стало гірше, його вирішили госпіталізувати.
Станом на 21 травня коронавірусом в Російській Федерації інфікувались 317 554 людей. Попри значну кількість інфікованих, офіційне число загиблих від недуги в Росії залишається низьким – станом на 21 травня померли 3099 людей.
Хто ще з російських топ-чиновників хворів на коронавірус
Як мінімум п'ять людей з вищого ешелону влади Російської Федерації захворіли на коронавірус. Це:
- прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін;
- міністерка культури Ольга Любімова;
- очільник міністерство будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Якушев;
- заступник керівника Мінбудівництва Дмитро Волков;
- прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.