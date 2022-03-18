Сценарии окончания войны

Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что это значит для Украины и рассказал, какую задачу поставил Владимир Зеленский.

К слову Российская дипломатия находится в таком же состоянии, как и их военные, – Кулеба о Лаврове

Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон

Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув документ так называемого мирного соглашения между Украиной и Россией.

– отметил Кулеба.

Справка. Речь идет о том случае, когда Financial Times опубликовала черновик мирного соглашения между Украиной и Россией. Она включает отказ Киева от вступления НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, которые зашли после 24 февраля. Кулеба объяснил, что это лишь требования России, Украина на них не соглашалась.

Второй финал – это соглашение

По словам Кулебы, соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях", – подчеркнул он.

Он все же считает, что второй вариант реалистичен. И это соглашение должно быть максимально выгодным для Украины.

Задача, которую ставит Зеленский

Задача, которую ставит президент, по словам Кулебы, очень четкая: максимально жесткие гарантии безопасности Украины.

А все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – "это просто информационная война, в которой мы должны научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы".

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