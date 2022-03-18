Сценарии окончания войны
Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что это значит для Украины и рассказал, какую задачу поставил Владимир Зеленский.
К слову Российская дипломатия находится в таком же состоянии, как и их военные, – Кулеба о Лаврове
Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон
Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув документ так называемого мирного соглашения между Украиной и Россией.
– отметил Кулеба.
Второй финал – это соглашение
По словам Кулебы, соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений.
"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях", – подчеркнул он.
Он все же считает, что второй вариант реалистичен. И это соглашение должно быть максимально выгодным для Украины.
Задача, которую ставит Зеленский
Задача, которую ставит президент, по словам Кулебы, очень четкая: максимально жесткие гарантии безопасности Украины.
А все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – "это просто информационная война, в которой мы должны научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы".
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