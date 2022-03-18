Сценарії закінчення війни

Так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що це означає для України та розповів, яке завдання поставив Володимир Зеленський.

До слова Російська дипломатія перебуває в такому ж стані, як і їхні військові, – Кулеба про Лаврова

Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін

Це те, що нам хотіли нав'язати з самого початку росіяни, висунувши документ так званої "мирної угоди" між Україною та Росією,

– зазначив Кулеба.

Довідка. Мовиться про той випадок, коли Financial Times опублікувала чернетку "мирної угоди" між Україною та Росією. Вона включає відмову Києва від вступу НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли після 24 лютого. Кулеба пояснив, що це лише вимоги Росії, Україна на них не погоджувалась.

Другий фінал – це угода

За словами Кулеби, угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень.

"Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або буде угода, яка має бути на вигідних для України умовах", – наголосив він.

Міністр все ж вважає, що другий варіант є реалістичним. І ця угода має бути максимально вигідною для України.

Завдання, яке ставить Зеленський

Задача, яку ставить президент, за словами Кулеби, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України.

А всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – "це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними, дорослими людьми і не вестися на вкиди".

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