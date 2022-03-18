Про переговори з Росією: що залишилося за кадром

Він зауважив, що російська дипломатія перебуває приблизно в такому ж стані, як російські збройні сили. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Він поділився деталями, як насправді відбувалася організація зустрічі з Лавровим у Туреччині. Насамперед ініціював її Мевлют Чавушоглу – міністр закордонних справ Туреччини.

Українська сторона погодилась одразу, однак за умови, що будуть свідки. Український міністр тоді просив обійтись без рукостискань.

Росіяни погодились лише із другої спроби.

"Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій", – розповів Кулеба.

Готовий зустрітися ще раз

Чавушоглу напередодні був у Москві і сказав, що бачить потенціал для продовження цих зустрічей. Кулеба ж відповів, що готовий зустрічатися з Лавровим.

Але головне, за його словами, щоб він приїжджав на ці зустрічі шукати рішення, а не просто говорити і повторювати класичні наративи російської пропаганди.

Загалом, щоб ви розуміли, російська дипломатія перебуває приблизно в такому ж стані, як російські збройні сили,

– зазначив Кулеба.

Про саму розмову Кулеби та Лаврова

"Про розмову, скажемо так, не можу поки що вам багато розказувати, ще треба війну зупиняти і переговори продовжувати", – зазначив український міністр.

Кулеба задоволений тим, як вони провели цю розмову. Утім, був один цікавий момент.

"Коли я просто йому (Лаврову – 24 канал) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем. Він каже: "Ні, не будемо цього робити", – пояснив Кулеба.

Тоді й стало зрозуміло, що Лавров не готовий був на тій зустрічі ухвалювати будь-які рішення.

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