Министр цифровой трансформации отметил, что "с одной стороны, такая архитектура – это круто, потому что так безопаснее". Об этом он сообщил в интервью изданию BBC News Украина.
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Но тогда возникают вопросы, почему исчезают документы, когда что-то нестабильно. Мы выбираем кибербезопасность и защиту данных. Весь фокус нашего внимания на реестрах, где хранятся персональные данные,
– сказал Михаил Федоров.
"Все реестры, которые взаимодействуют с Дией, выполняют правила защиты персональных данных. Есть определенная методология оценки безопасности реестров. Мы постоянно проводим аудиты. У нас есть стратегия обновления этих реестров", – подчеркнул глава Минцифры.
Кроме этого, министр добавил, что Дия не хранит персональные данные, поэтому утечки данных не может быть.
Что известно о приложении "Дия"
Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Это предполагает устранение звена "человек – человек" при предоставлении государственных услуг.
В идеале государство в смартфоне это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон. В планах проекта – каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, какие государство имеет о нем.