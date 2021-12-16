Министр цифровой трансформации отметил, что "с одной стороны, такая архитектура – ​​это круто, потому что так безопаснее". Об этом он сообщил в интервью изданию BBC News Украина.

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Но тогда возникают вопросы, почему исчезают документы, когда что-то нестабильно. Мы выбираем кибербезопасность и защиту данных. Весь фокус нашего внимания на реестрах, где хранятся персональные данные,

– сказал Михаил Федоров.

"Все реестры, которые взаимодействуют с Дией, выполняют правила защиты персональных данных. Есть определенная методология оценки безопасности реестров. Мы постоянно проводим аудиты. У нас есть стратегия обновления этих реестров", – подчеркнул глава Минцифры.

Кроме этого, министр добавил, что Дия не хранит персональные данные, поэтому утечки данных не может быть.