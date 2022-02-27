У людей нет возможности эвакуироваться, – мэр Новой Каховки о ситуации в оккупированном городе
27 февраля 2022 , 07:40Читати новину українською
Российские оккупанты полностью захватили город Новая Каховка Херсонской области. Мэр города Владимир Коваленко говорит, что у людей нет возможности эвакуироваться из оккупированного города.
По его словам, российские войска захватили горисполком и сняли все украинские флаги со зданий.
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