Как происходит эвакуация
Общую эвакуацию объявили в 05.50. Людей призывали сохранять спокойствие и внимать инструкциям власти и правоохранителей.
Актуально Россия начала войну против Украины: вражеские войска на Донбассе
Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть границы области,
– заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Владельцев автомобилей призвали самостоятельно ехать в направлении Днепра. Тем жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, следует собраться на железнодорожных станциях:
- Лисичанск,
- Рубежное,
- Сватово.