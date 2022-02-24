Як відбувається евакуація

Загальну евакуацію оголосили о 05:50. Людей закликали зберігати спокій та дослухатися до інструкцій влади й правоохоронців.

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Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області,
– заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Власників автомобілів закликали самостійно їхати в напрямку Дніпра. Тим мешканцям, які не можуть евакуюватися самостійно, слід зібратися на залізничних станціях у:

  • Лисичанську,
  • Рубіжному,
  • Сватовому.