Як відбувається евакуація
Загальну евакуацію оголосили о 05:50. Людей закликали зберігати спокій та дослухатися до інструкцій влади й правоохоронців.
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Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області,
– заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Власників автомобілів закликали самостійно їхати в напрямку Дніпра. Тим мешканцям, які не можуть евакуюватися самостійно, слід зібратися на залізничних станціях у:
- Лисичанську,
- Рубіжному,
- Сватовому.