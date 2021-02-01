У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, было желание мести к журналисту Павлу Шеремету. Все потому, что последний знал много информации.

Источник: ТСН

Об этом рассказал экс-сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар.

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Макар предположил, что спецслужбы могли просить устроить убийство Шеремета именно в тот день, потому что это "красиво смотрелось бы" перед Лукашенко.

И то, что он был взорван в автомобиле, я уверен, это было сделано показательно,

– добавил Макар.

Почему у Лукашенко была неприязнь к Шеремету

По словам Макара, именно Шеремет обладал большим количеством информации. В частности относительно исчезновения политиков, убийств и взрыва в минском метро в 2011 году.

Убийство Шеремета: что известно