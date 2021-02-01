У Лукашенко к Шеремету была личная месть, – белорусский информатор Макар
У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, было желание мести к журналисту Павлу Шеремету. Все потому, что последний знал много информации.
Источник: ТСН
Об этом рассказал экс-сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар.
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Макар предположил, что спецслужбы могли просить устроить убийство Шеремета именно в тот день, потому что это "красиво смотрелось бы" перед Лукашенко.
И то, что он был взорван в автомобиле, я уверен, это было сделано показательно,
– добавил Макар.
Почему у Лукашенко была неприязнь к Шеремету
По словам Макара, именно Шеремет обладал большим количеством информации. В частности относительно исчезновения политиков, убийств и взрыва в минском метро в 2011 году.
Убийство Шеремета: что известно
- Машину, на которой ехал Шеремет, взорвали 20 июля в 2016 году. В течение 3 лет о деле ничего не было известно.
- Однако в 2019 году следствие вручило подозрения 3 людям: бывшему военному и музыканту Андрею Антоненко, медику Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь. За неимением доказательств общество встало на их защиту.
- В 2020 году Макар опубликовал пленки, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают покушение на Шеремета.
- Украинские правоохранители заявили, что это якобы подтверждает версию следствия о причастности к делу Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Сторона защиты с этим не соглашается.
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