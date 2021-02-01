У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, було бажання помсти до журналіста Павла Шеремета. Все тому, що останній знав багато інформації.

Джерело: ТСН

Про це розповів ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

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Макар припустив, що спецслужби могли просити влаштувати вбивство Шеремета саме конкретного дня, тому що це "красиво виглядало б" перед Лукашенком.

І те, що він був підірваний в автомобілі, я впевнений, це було зроблено показово,

– додав Макар.

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За словами Макара, саме Шеремет володів великою кількістю інформації. Зокрема щодо зникнення політиків, вбивств та вибуху в мінському метро у 2011 році.

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