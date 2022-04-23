Во Львове вернули комендантский час, но ночных богослужений таки не будет

Вероятно, русские войска готовятся атаковать Украину на Пасху. У них ведь нет такого понятия, как великий религиозный праздник.

Поэтому по всей территории Украины, в частности, во Львовской области, в течение Пасхальной ночи будет длиться комендантский час. Кроме того, ночные богослужения не будут проводиться. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Во Львове вернули комендантский час

На днях стало известно, что в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля комендантский час отменяется во Львовской области. Однако уже сейчас его решили восстановить.

Решения приняли на фоне новых разведданных, а также информации о возможной деятельности диверсионных групп на территории области.

Принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля,

– заявил Козицкий.

Он добавил, что в дальнейшем ежедневно комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 05:00. Это означает, что его продолжительность сокращена – раньше был до 06:00.

Ночных богослужений не будет

Церковное руководство области солидарно с этим решением. Во всех храмах Львовщины ночные богослужения отменены и перенесены на утренние часы.

Напомним, ранее об этом уже сообщал и городской голова Андрей Садовый. Также он призвал быть бдительными и не пренебрегать собственной безопасностью.

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