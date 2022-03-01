Сирены оповещения в городе включили в 23:05. Городской совет предупредил об угрозе обстрела из вражеской артиллерии.

Советуем Российское войско растеряно, а наступление замедлится: экспертные прогнозы

Жителям Мариуполя следует находиться в укрытиях, пока официальные источники не сообщат об отбое тревоги. Только тогда можно будет вернуться домой.

Сейчас российская армия ведет беспорядочный обстрел, идет бой. Украинские военные отбивают атаку врага.

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