Сирени оповіщення в місті увімкнули о 23:05. Міська рада попередила про загрозу обстрілу з ворожої артилерії.

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Мешканцям Маріуполя слід перебувати в укриттях, допоки офіційні джерела не повідомляють про відбій тривоги. Лише тоді можна буде безпечно повернутися додому.

Зараз російська армія веде безладний обстріл, триває бій. Українські військові відбивають атаку ворога.

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