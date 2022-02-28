В Мариуполе отключают все светофоры: проводят антидиверсионные мероприятия

В Мариуполе проводят антидиверсионные мероприятия. Поэтому с 28 февраля отключат все светофоры.

Водителей просят руководствоваться правилами дорожного движения, знаками и правилами проезда перекрестков.

Важно Украинские военные уничтожили российский самолет, который 4 раза обстрелял Мариуполь и Сартану

Заметим, что Мариуполь – под контролем украинских военных. Город решительно держит оборону, несмотря на все подлые попытки оккупантов.

Кстати, россияне снова нанесли удары по мирному поселке Сартана близ Мариуполя.

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