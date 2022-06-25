Германия в большей степени предоставляет нам финансовую, организационную и другие виды невоенной помощи. Эти разновидности помощи также не менее важны.
Читайте Подарков нам никто делать не будет: когда начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС
Снабжение оружия Украине
Да, проблема со снабжением тяжелого оружия бесспорно есть. Для немцев этот вопрос остается наиболее болезненным. В этой части наблюдаем больше промедлений, бюрократических преград и так далее.
То есть, весь этот сериал, который наблюдаем еще с марта. Пока я не вижу в этом контексте какого-нибудь существенного перелома.
Шольц обещал поддержку Украине / Коллаж сайта 24 канала
Важно Статус кандидата в ЕС: у Украины нет времени раскачиваться
Поддержка Украины
То, что Германия будет помогать активно – не вызывает сомнений. Однако будет ли она присылать какие-то большие объемы тяжелого вооружения? Вопрос остается открытым.
Шольц вместе с другими европейцами посетил Украину / Фото Офиса Президента
Также интересно – Шольц поддерживает Меркель в попытках примириться с Россией: смотрите видео