Німеччина більшою мірою нам надає фінансову, організаційну та інші види невійськової допомоги. Ці різновиди допомоги також є не менш важливими.

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Постачання зброї Україні

Так, проблема із постачанням важкої зброї безперечно є. Для німців це питання залишається найбільш болючим. В цій частині спостерігаємо найбільше зволікань, бюрократичних перешкод і таке інше.

Тобто увесь цей серіал, який спостерігаємо ще з березня. Поки що я не бачу в цьому контексті якогось суттєвого перелому.

Шольц обіцяв підтримку Україні / Колаж сайту 24 каналу

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Підтримка України

Те, що Німеччина буде допомагати активно – не викликає сумніву. А проте, чи буде вона надсилати якісь великі обсяги важкого озброєння? Питання залишається відкритим.

Шольц разом з іншими європейцями відвідав Україну / Фото Офісу Президента

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