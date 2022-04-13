У Медведева абсолютно нет влияния в России, – Подоляк об оживлении "политического трупа"

Дмитрий Медведев был президентом и премьером России на протяжении 14 лет, но сейчас его единственный способ напомнить о себе – сказать что-нибудь об Украине.

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что бывший президент страны-оккупанта говорит об Украине только что-то "гадкое, противное и традиционно глупое", что-то похожее на мысль о "бедном Медведчуке".

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Но, субъект Медведев совершенно точно не имеет никакого влияния в России. Его команда была уволена из правительства, а кого-то даже арестовали. Никто в Кремле его не уважает. Неудивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег – #Жалкий,

– сказал советник.

По его словам, с этим мнением сложно спорить. Он добавил, что и за рубежом к экс-президенту России относятся не лучше.

"В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время РФ постоянно прибегает к реанимации "политических мертвецов", – отметил Подоляк.

Медведев вновь появился в информационном пространстве России после начала войны против Украины. Российские эксперты и журналисты неоднократно сообщали, что у него проблемы с алкоголем, поэтому Путин решил от него избавиться. Но в военной пропаганде РФ нашлось место и для алкоголика Медведева, и дали ему соответствующую роль – транслировать наиболее провокативные и часто откровенно нацистские тезисы, вроде желания построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока.

В то же время, Путин цинично оправдал войну в Украине и назвал ее трагедией: видео