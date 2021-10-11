О своем отношении к высказываниям Третьяковой уже бывший спикер Верховной Рады рассказал в Чернигове, куда приехал на прощание с Антоном Поляковым.

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Разумков о словах Третьяковой о "враге" Полякове

Экс-спикер Рады уточнил, что услышал о словах Третьяковой относительно смерти Полякова с трибуны Верховной Рады.

У меня нет слов... Надо оставаться человеком, не зависимо от того, твой ли это политический оппонент или противник. Потому что это – человек, которого не стало,

– отметил Разумков.

Он считает, что 5 пленарных дней за пределами парламента – недостаточное ограничение для скандальной "слуги народа". Справедливым наказанием было бы забрать у Третьяковой мандат.

В то же время нардеп "За майбутнє" Тарас Батенко сообщил, что группа будет инициировать отзыв нардепа с должности главы депутатской комиссии.

Некорректное высказывание Третьяковой: что известно

Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги из депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова в чате партии "Слуга народа". Депутат написала, что теперь стало "на одного врага меньше".

Слова политика вызвали скандал: представители депутатской группы "За майбутнє" требовали от "слуг" извинений. Но Третьякова ответила, что имеет право на свободу слова.

Впоследствии Верховная Рада отстранила скандального нардепа от 5 пленарных заседаний.

Отрывок сообщения PavlovskyNews:

Батенко заявил, что "За майбутнє" инициирует отзыв Галины Третьяковой с поста главы депутатской комиссии. Напомним, что она в день смерти Полякова написала в чате, что одним врагом у "слуг" стало меньше.

Разумков считает, что справедливым наказанием для Третьяковой могло бы стать лишение депутатского мандата.