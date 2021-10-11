Про своє ставлення до висловлювань Третьякової вже колишній спікер Верховної Ради розповів у Чернігові, куди приїхав на прощання з Антоном Поляковим.

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Разумков про слова Третьякової про "ворога" Полякова

Ексспікер Ради уточнив, що почув про слова Третьякової щодо смерті Полякова з трибуни Верховної Ради.

У мене немає слів... Треба залишатися людиною, не залежно від того, чи це твій політичний опонент, чи супротивник. Бо це – людина, якої не стало,

– зазначив Разумков.

Він вважає, що 5 пленарних днів за межами парламенту – недостатнє обмеження для скандальної "слуги народу". Справедливим покаранням було б забрати у Третьякової мандат.

Водночас нардеп "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що група ініціюватиме відкликання нардепки з посади глави депутатської комісії.

Некоректне висловлювання Третьякової: що відомо

Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги з депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова у чаті партії "Слуга народу". Депутатка написала, що тепер стало "на одного ворога менше".

Слова політикині викликали скандал: представники депутатської групи "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Але Третьякова відповіла, що має право на свободу слова.

Згодом Верховна Рада відсторонила скандальну нардепку від 5 пленарних засідань.

Уривок повідомлення PavlovskyNews:

Батенко заявив, що "За майбутнє" ініціює відкликання Галини Третьякової з поста глави депутатської комісії. Нагадаємо, що вона в день смерті Полякова написала в чаті, що одним ворогом у "слуг" стало менше.

Разумков вважає, що справедливим покаранням для Третьякової могло б стати позбавлення депутатського мандата.