У меня нет вопросов к Эрдогану, он один из гарантов безопасности, – Зеленский

Владимир Зеленский сказал, что у него с президентом Турции Реджепом Эрдоганом очень мощные личные отношения. Он благодарен ему за поддержку и помощь.

Об этом президент рассказал в большом интервью, сообщает 24 канал.

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У меня лично с президентом Турции очень теплые и очень хорошие отношения. Есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен,

– сказал Зеленский.

По его словам, на политическом уровне президент Турции делает множество шагов, чтобы у Путина было понимание, что нужно заканчивать войну.

"Не столь многие лидеры мира имеют эту возможность. Многие хотят, но не могут, это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством. И Эрдоган такой. Он очень серьезный президент и он помогает, поэтому у меня к нему нет вопросов", – добавил он.

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