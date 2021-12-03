По словам Джо Байдена, причиной его проблем с голосом является отнюдь не коронавирус. В подтверждение этому президент США рассказал, что он ежедневно сдает тест на COVID-19.

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Внук любит деда

Джо Байден заявил, что причиной хриплого голоса является обычная простуда, которой он заразился от полуторагодовалого внука. По словам политика, мальчик очень любит своего дедушку и поцеловал его, из-за чего он заразился и охрип.

У меня есть полуторагодовалый внук, который простудился, и он любит целовать своего дедушку,

– рассказал Байден.

Президент США заявил, что чувствует себя хорошо. Кроме того, за состоянием его здоровья постоянно следит личный врач.

Последние новости о здоровье Джо Байдена

В ноябре 2021 года президент США Джо Байден прошел полное медицинское обследование. Однако во время одной из процедур президент находился под анестезией, из-за чего в то время его полномочия перешли к вице-президентке Камале Харрис на полтора часа.

79-летний Джо Байден был самым старым президентом, которого избрали на высшую должность в США. Тем не менее, политик планирует баллотироваться на выборы в 2024 году.

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