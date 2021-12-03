За словами Джо Байдена, причиною його проблем з голосом є зовсім не коронавірус. Як підтвердження цього, президент США розповів, що він щодня здає тест на COVID-19.

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Онук любить діда

Джо Байден заявив, що причиною хриплого голосу є звичайна застуда, якою він заразився від півторарічного внука. За словами політика, хлопчик дуже любить свого дідуся і поцілував його, через що він й заразився й захрип.

У мене є півторарічний онук, який застудився, і він любить цілувати свого дідуся,

– розповів Байден.

Президент США заявив, що почуває себе добре. Крім того, за станом його здоров'я постійно стежить особистий лікар.

Останні новини про здоров'я Джо Байдена

У листопаді 2021 року президент США Джо Байден пройшов повне медичне обстеження. Однак під час однієї з процедур президент перебував під анастезією, через що на той час його повноваження перейшли до віцепрезидентки Камали Гарріс на майже півтори години.

79-річний Джо Байден був найстарішим президентом, якого обрали на найвищу посаду в США. Попри те, політик планує балотуватися на вибори у 2024 році.

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