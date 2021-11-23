Намір президента підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі. Це відбулося під час брифінгу з журналістами.

Зауважте У доброму дусі: Байден повернувся до виконання обов'язків президента США

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Світові ЗМІ у листопаді 2021 вже повідомляли, що Байден балотуватиметься у президенти у 2024 році. Про це політик спершу повідомив під час віртуального заходу, на якому була присутня невелика група людей.

На віртуальному заході зі збору грошей цього місяця Байден сказав невеликій групі донорів, що він планує балотуватися на другий термін,

– мовиться у повідомленні.

ЗМІ стверджують, що Байден зробив це спеціально для прихильників Демократичної партії. Вони сумніваються, що чинний лідер балотуватиметься на посаду президента вдруге.

Свої побоювання прихильники Демократичної партії аргументують поважним віком Байдена та стрімким рівнем падіння його рейтингу.

Зауважте! У листопаді 2021 року Байден передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс. На годину та 15 хвилин політикиня першою президенткою США. Таке рішення Байден ухвалив через необхідність проведення медичної процедури. Мовиться про колоноскопію.