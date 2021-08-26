Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. После этого он требовал пустить к нему журналистов и жаловался на то, что государственные учреждения "глухи" к его проблемам.
Читайте также В Киеве неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в офис уполномоченного по правам человека
У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил,
– сказал мужчина.
В результате возгорания дверей офиса омбудсмена и Верховного суда никто не пострадал. Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Киевщины.
К теме Поджигатель офиса уполномоченного по правам человека пытался устроить пожар в Верховном Суде