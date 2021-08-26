Правоохоронцям вдалося оперативно затримати зловмисника. Після цього він вимагав пустити до нього журналістів і скаржився на те, що державні установи "глухі" до його проблем.

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У мене забрали все, і єдине, що мені залишалося – це те, що зробили у 2014 році – підпалити їх офіси, інакше вони не хочуть знати та чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил,

– сказав чоловік.

Внаслідок загоряння дверей офісу омбудсмена та Верховного Суду ніхто не постраждав. Зловмисником виявився 51-річний уродженець Київщини.

Зверніть увагу! Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. Незабаром працівники прокуратури повідомлять фігуранту провадження про підозру, а суд обиратиме йому запобіжний захід.

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