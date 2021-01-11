Блокировка учетных записей действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях нарушает его право на свободу слова. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Соответствующие решения должно регулировать национальное законодательство, а не частные компании. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, информирует The Telegraph.

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Что сказал спикер

Руководство онлайн-платформ не должно определять свободу мнений.

Фундаментальное право на свободу слова является правом элементарной важности. Это право может быть нарушено, но в рамках закона и в пределах, определенных законодательным органом, а не согласно решению руководства социальных сетей,

– заявил Зайберт.

Он добавил, что Меркель уверена в долгосрочности проблемы с блокировкой аккаунтов Трампа.

Достаточно специальных пометок

У Меркель считают, что операторы соцсетей должны следить за тем, чтобы политическая дискуссия не была "отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию". Поэтому такие скандальные сообщения достаточно сопровождать пометками.

Блокировка Трампа в соцсетях: что известно