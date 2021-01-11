Блокування облікових записів чинного президента США Дональда Трампа у соціальних мережах порушує його право на свободу слова. Так вважає канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Відповідні рішення має регулювати національне законодавство, а не приватні компанії. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, інформує The Telegraph.

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Що сказав речник

Керівництво онлайн-платформ не має визначати свободу думок.

Фундаментальне право на свободу слова є правом елементарної важливості. Це право може бути порушено, але в рамках закону і в межах, визначених законодавчим органом, а не згідно з рішенням керівництва соціальних мереж,

– заявив Зайберт.

Він додав, що Меркель впевнена у довгостроковості проблеми з блокуванням акаунтів Трампа.

Достатньо спеціальних позначок

У Меркель вважають, що оператори соцмереж повинні слідкувати за тим, щоб політична дискусія не була "отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства". Тому такі скандальні дописи досить супроводжувати позначками.

Блокування Трампа у соцмережах: що відомо