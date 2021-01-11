Право на свободу слова: у Меркель підтримали Трампа в скандалі з Twitter
Блокування облікових записів чинного президента США Дональда Трампа у соціальних мережах порушує його право на свободу слова. Так вважає канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Відповідні рішення має регулювати національне законодавство, а не приватні компанії. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, інформує The Telegraph.
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Що сказав речник
Керівництво онлайн-платформ не має визначати свободу думок.
Фундаментальне право на свободу слова є правом елементарної важливості. Це право може бути порушено, але в рамках закону і в межах, визначених законодавчим органом, а не згідно з рішенням керівництва соціальних мереж,
– заявив Зайберт.
Він додав, що Меркель впевнена у довгостроковості проблеми з блокуванням акаунтів Трампа.
Достатньо спеціальних позначок
У Меркель вважають, що оператори соцмереж повинні слідкувати за тим, щоб політична дискусія не була "отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства". Тому такі скандальні дописи досить супроводжувати позначками.
Блокування Трампа у соцмережах: що відомо
- Облікові записи чинного президента США Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі заблокували щонайменше на 2 тижні після заворушень у Вашингтоні.
- Слідом за цим Twitter назавжди заблокував акаунт Дональда Трампа.
- Також Google оголосив про блокування у своєму магазині додатку Parler. Це американська служба мікроблогів та соціальних мереж. Parler має значну базу користувачів прихильників Дональда Трампа, консерваторів, теоретиків змови та правих екстремістів.
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