В Николаеве возле аэропорта враг расстреливает автомобили: местных предостерегают об опасности

Оккупанты разместили возле аэропорта в Николаеве свою боевую машину десанта. 7 марта враг открыл огонь по гражданским.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Важно Никакого продвижения врага, это хорошие сутки, – Арестович

По словам Виталия Кима, 7 марта оккупанты открыли огонь по гражданским машинам. Техника врага расположена возле памятника самолета вблизи николаевского аэропорта. Гражданских призывают не ехать туда.

Украинские бойцы отбили аэропорт

Вооруженные силы Украины отбили у врага Николаевский аэропорт. Аэродром – под контролем украинцев.

Аэропорт наш! Выбили! Обустраиваемся, там удобно. Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт – точка необходимая,

– подчеркнул Ким.

Он добавил, что "разбежавшихся россиян сейчас по окрестностям соберут и приведут в чувство". Ким сообщил также, что противника выбили и по другим направлениям. "Растерянные маленькие ежики, кустами бегают. Сейчас мы их всех найдем", – заверил глава ОВА.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!