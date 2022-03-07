В Николаеве возле аэропорта враг расстреливает автомобили: местных предостерегают об опасности
Источник:телеграмм Виталия Кима
Оккупанты разместили возле аэропорта в Николаеве свою боевую машину десанта. 7 марта враг открыл огонь по гражданским.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Важно Никакого продвижения врага, это хорошие сутки, – Арестович
По словам Виталия Кима, 7 марта оккупанты открыли огонь по гражданским машинам. Техника врага расположена возле памятника самолета вблизи николаевского аэропорта. Гражданских призывают не ехать туда.
Украинские бойцы отбили аэропорт
Вооруженные силы Украины отбили у врага Николаевский аэропорт. Аэродром – под контролем украинцев.
Аэропорт наш! Выбили! Обустраиваемся, там удобно. Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт – точка необходимая,
– подчеркнул Ким.
Он добавил, что "разбежавшихся россиян сейчас по окрестностям соберут и приведут в чувство". Ким сообщил также, что противника выбили и по другим направлениям. "Растерянные маленькие ежики, кустами бегают. Сейчас мы их всех найдем", – заверил глава ОВА.
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