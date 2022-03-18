Соответствующую информацию в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник. Пояснил, что в некоторых регионах StarLink-интернет уже работает.
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StarLink-интернет в настоящее время предназначен для важных сфер
StarLink – это определенная система: есть спутник и есть антенна, которая ловит этот сигнал и дальше может передавать как WI-FI интернет в определенные локации,
– пояснил Баник.
Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре рассказал, что сейчас распределяют StarLink по тем точкам, где они наиболее необходимы:
- по государственному сектору, где они нужны,
- по медицинскому направлению,
- иногда для средств массовой информации и так далее.
Соответственно там, где точно надо иметь бесперебойный доступ к интернету, где это важно.
Сейчас терминалы StarLink устанавливают в местах, где нет интернета из-за военных действий. По вопросам безопасности в министерстве не раскрывают список мест, где они установлены.
Мстислав Баник добавил, что возможно, со временем количество антенн в Украине позволит так или иначе в разных местах иметь доступ к StarLink. Однако это не мобильное покрытие, оно работает как WI-FI.
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