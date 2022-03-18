Відповідну інформацію в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Пояснив, що у деяких регіонах StarLink-інтернет вже працює.

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StarLink-інтернет наразі призначений для важливих сфер

StarLink – це певна система: є супутник і є антена, яка ловить цей сигнал і далі може передавати як WI-FI інтернет в певні локації,

– пояснив Банік.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри розповів, що зараз розподіляють StarLink за тими точками, де вони найбільш необхідні:

по державному сектору, де вони потрібні,

по медичному напрямку,

іноді для Засобів масової інформації і так далі.

Відповідно там, де точно треба мати безперебійний доступ до інтернету, де це важливо.

Наразі термінали StarLink встановлюють в місцях, де немає інтернету через воєнні дії. З питань безпеки у міністерстві не розкривають список місць, де вони встановлені.

Повне інтерв'ю з Мстиславом Баніком читайте згодом на сайті 24 каналу.

Мстислав Банік додав, що можливо, з часом кількість антен в Україні дасть змогу так чи інакше в різних місцях мати доступ до StarLink. Однак це не мобільне покриття, він працює як WI-FI.

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