Відповідну інформацію в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Пояснив, що у деяких регіонах StarLink-інтернет вже працює.
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StarLink-інтернет наразі призначений для важливих сфер
StarLink – це певна система: є супутник і є антена, яка ловить цей сигнал і далі може передавати як WI-FI інтернет в певні локації,
– пояснив Банік.
Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри розповів, що зараз розподіляють StarLink за тими точками, де вони найбільш необхідні:
- по державному сектору, де вони потрібні,
- по медичному напрямку,
- іноді для Засобів масової інформації і так далі.
Відповідно там, де точно треба мати безперебійний доступ до інтернету, де це важливо.
Наразі термінали StarLink встановлюють в місцях, де немає інтернету через воєнні дії. З питань безпеки у міністерстві не розкривають список місць, де вони встановлені.
Мстислав Банік додав, що можливо, з часом кількість антен в Україні дасть змогу так чи інакше в різних місцях мати доступ до StarLink. Однак це не мобільне покриття, він працює як WI-FI.
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