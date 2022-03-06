Президент в очередной раз отметил, что Украина нуждается в решительной поддержке мира, в частности закрытии неба, сообщает 24 канал.

Внимание Мы уже добыли в борьбе наше будущее, но боремся за сегодня, – новое обращение Зеленского

У мира есть сила, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. Для российских боевых самолетов,

– подчеркнул президент.

И добавил, что Украине нужны самолеты. И на самом деле это просто. Когда у тебя есть воля, чтобы сделать небо безопасным, небо Украины, небо Европы.

Новое видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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