Президент вкотре наголосив на тому, що Україна потребує рішучої підтримки світу, зокрема закриття неба, повідомляє 24 канал.

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Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків,

– наголосив президент.

Та додав, що Україні потрібні літаки. І насправді це просто. Коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним, небо України, небо Європи.

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