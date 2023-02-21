По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, после очередной и массовой кражи дорогостоящего оборудования для российских военных семьи мобиков, которые базируются в Донецке, начали писать коллективные жалобы Путину и Шойгу. Жалуются, что неизвестные офицеры украли кучу приборов общей стоимостью в несколько тысяч долларов.

Смотрите также Россия тренирует не воевать, а совершать геноцид: жители Херсонщины страдают от шахтеров из Воркуты

В письмах, адресованных бункерному фюреру и фанерному генералу-главе минобороны России, родные отправленных на смерть россиян жалуются на неизвестного "командира из Донецка", который постоянно забирает что-либо ценное из каждой посылки для военнослужащих.

"Мясу" ничего не нужно

Совершенно ясно, что никакой реакции на жалобы жен чмобиков со стороны их начальства не будет. Ведь благодаря воровству товаров для смертников местами и держится российское войско как таковое.

Тысячи плохо обученных мобилизованных хоть и представляют собой остов оккупационного контингента, отнюдь не считаются эффективными. В то время как "отжим" полезных вещей у тех, кто умрет если не сегодня, то завтра, в пользу более подготовленных группировок позволяют России мечтать о наступлении и содержании захваченных территорий.

Сама идея Кремля по работе захватнического войска состоит в том, чтобы в первую очередь обеспечивать именно более боеспособные подразделения, а так называемое "пушечное мясо" – отправлять на убой без средств защиты и шансов на выживание.

Поскольку Москва не способна полноценно обеспечить на самом деле нужные ей подразделения всем необходимым, подход к дерибану приобретенных для мобиков вещей в пользу десантников и морпехов вполне логичен. Впрочем, перенаправление отправленных обычным стрелкам грузов к обученным окупантов не является очень массовым явлением. Ведь командование захватнических сил на местах хоть и понимает, что "мясу" дорогостоящее снаряжение не нужно, предпочитает забирать дорогие вещи не для выдачи его определенным подразделениям, а для их последующей перепродажи.

Понятно, что каждый факт хищения посылок вызывает у мобилизованных россиян и их родных немалое возмущение, но сделать что-то с этим никто не может. Привозить что-то оккупантам на передовую жены не могут, потому что их туда банально не пропустят. При этом передача всего необходимого по почте, через волонтеров или самих окупантов приводит к одному и тому же эффекту – все ценные вещи постоянно ворует тот эфемерный "командир из Донецка". При этом явление "дерибана" настолько массовое, что ущерб семьям мобилизованных достигает уже десятков миллионов рублей.

Что самое интересное, для приобретения бронежилетов, касок, тепловизоров и коптеров жены окупантов очень часто берут кредиты, а в итоге имеют проблемы с коллекторами и мертвого мужа, погибшего в том числе и из-за того, что нужную ему вещь просто не доставили.

На Донбассе процветает черный рынок военных товаров

Поскольку потребности окупантов в разнообразных беспилотниках, прицелах и тепловизорах просто огромны, а все эти приобретенные гаджеты стекаются в оккупированные части Донбасса, именно там их обычно и перепродают. Как говорится, спрос рождает предложение. Поэтому все профильные сайты полностью заполнены объявлениями о продаже раций, коптеров и других вещей, которыми пользуются вражеские черви.



Одно из объявлений о продаже купленных родственниками для российских окупантов раций / Скриншот

Понятно, что торгуют на черном рынке исключительно ворованными товарами, которые предназначались мобилизованным, но были изъяты из посылок. Убедиться в этом можно, хотя бы сравнив цены на такие гаджеты в магазинах и объявлениях. Чтобы быстрее реализовать накопленный товар, офицеры ВС России готовы его продавать дешевле, чем он стоит в России.



На территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" массово торгуют похищенными из посылок военными товарами / Скриншот

Так что нечему удивляться, что мобилизованные из российской глубинки, которым в январе отправили посылку с тремя приборами ночного видения, тепловизором и двумя квадрокоптерами, не получили ничего из вышеперечисленного. При этом никто из командования даже не пытается скрыть от потерпевших факт воровства. Возмущенным женщинам говорят, что все вещи забрали офицеры в Донецке, и что по этому поводу будут разбираться.

Конечно, никаких проверок по факту воровства проводить никто не будет. Хотя бы потому, что российские офицеры более чем уверены, что в ближайшее время все мобилизованные, которым предназначалось снаряжение, погибнут, а их жены и родители будут заниматься выбиванием компенсаций, а не выяснением, куда девались беспилотники.