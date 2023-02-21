За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, після чергової та масової крадіжки дорогого обладнання для російських військових родини мобіків, які базуються у Донецьку, почали писати колективні скарги Путіну та Шойгу. Скаржаться на те, що невідомі офіцери вкрали купу приладів загальною вартістю у декілька тисяч доларів.

Дивіться також Росія тренує не воювати, а вчиняти геноцид: жителі Херсонщини страждають від шахтарів із Воркути

У листах, адресованих бункерному фюреру та фанерному генералу-очільнику міноборони Росії, рідні відправлених на смерть росіян жаліються на невідомого "командира з Донецька", який постійно забирає будь-що цінне з кожної посилки для військовослужбовців.

"М'ясу" нічого не потрібно

Цілком зрозуміло, що ніякої реакції на скарги жінок чмобіків з боку їх начальства не буде. Адже завдяки крадіжкам товарів для смертників подекуди й тримається російське військо як таке.

Тисячі погано навчених мобілізованих хоч і являють собою кістяк окупаційного контингенту, аж ніяк не вважаються ефективними. Тоді як "віджимання" корисних речей у тих, хто помре як не сьогодні, так завтра, на користь більш підготовлених угруповань дають Росії змогу мріяти про наступ та утримання захоплених територій.

Сама ідея Кремля щодо роботи загарбницького війська полягає у тому, щоб першочергово забезпечувати саме більш боєздатні підрозділи, а так зване "гарматне м'ясо" – відправляти на забій без засобів захисту та шансів на виживання.

Оскільки ж Москва не здатна повноцінно забезпечити насправді потрібні їй підрозділи всім необхідним, підхід до дерибану придбаних для мобіків речей на користь десантників та морпіхів є цілком логічним. Втім, перенаправлення відправлених звичайним стрільцям вантажів до навчених окупантів не є дуже масовим явищем. Адже командування загарбницьких сил на місцях хоч і розуміє, що "м'ясу" дороговартісне спорядження не потрібне, воліє забирати дорогі речі не для видачі його певним підрозділам, а для їх подальшого перепродажу.

Зрозуміло, що кожен факт розкрадання пакунків викликає у мобілізованих росіян та їх рідних чимале обурення, але зробити щось із цим ніхто не може. Привозити щось окупантам на передову дружини не можуть, бо їх туди банально не пропустять. При цьому передача всього необхідного поштою, через волонтерів чи самих окупантів призводить до одного й того ж ефекту – всі цінні речі постійно краде той ефемерний "командир з Донецька". При цьому явище "дерибану" пакунків є настільки масовим, що збитки родин мобілізованих сягають вже десятків мільйонів рублів.

Що найцікавіше, для придбання бронежилетів, касок, тепловізорів та коптерів дружини окупантів дуже часто беруть кредити, а у підсумку мають проблеми з колекторами та мертвого чоловіка, який загинув зокрема й через те, що потрібну йому річ просто не доставили.

На Донбасі процвітає чорний ринок військових товарів

Оскільки ж потреби окупантів у різноманітних безпілотниках, прицілах та тепловізорах є просто величезними, а всі ці придбані гаджети стікаються до окупованих частин Донбасу, саме там їх зазвичай і перепродають. Як то кажуть, попит народжує пропозицію. Тому всі профільні сайти вщент заповнені оголошеннями про продаж рацій, коптерів та інших речей, якими користуються ворожі хробаки.



Одне з оголошень про продаж куплених родичами для російських окупантів рацій / Скриншот

Зрозуміло, що торгують на чорному ринку виключно краденими товарами, які ось так призначалися мобілізованим, але були витягнуті з пакунків. Впевнитись у цьому можна хоча б порівнявши ціни на такі гаджети у магазинах та в оголошеннях. Для того, щоб швидше реалізувати накопичений товар, офіцери ЗС Росії готові його продавати дешевше, ніж він коштує у Росії.



На території так званих "ДНР" та "ЛНР" масово торгують викраденими з посилок військовими товарами / Скриншот

То ж нема чому дивуватися, що мобілізовані з російської глибинки, яким у січні відправили пакунок з трьома приладами нічного бачення, тепловізором та двома квадрокоптерами, не отримали нічого з вищепереліченого. При цьому ніхто з командування навіть не намагається приховати від потерпілих факт крадіжки. Обуреним жінкам кажуть, що всі речі забрали офіцери в Донецьку, та що з цього приводу "будуть розбиратися".

Звісно, ніяких перевірок за фактом крадіжки проводити ніхто не буде. Хоча б тому, що російські офіцери більш ніж впевнені, що найближчим часом всі мобілізовані, яким призначалося спорядження, загинуть, а їх дружини та батьки займатимуться вибиванням компенсацій, а не з'ясуванням, куди поділися безпілотники.