Говорится о вероятных нарушениях требований законов "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
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Вейдера ждут в НАПК
Вейдера из "Блока Дарта Вейдера" приглашают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 14 сентября. Причина – невыполнение законных требований НАПК. По этой же причине в ведомство вызвали Игоря Щедрина из партии "Демократична Сокира" и Олега Ковалевского, который возглавляет ООО "Аншлаг".
Кроме этого, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашают Виктора Петровского, Елену Симоненко и Олега Ющенко. Из-за несвоевременного представления декларации есть вопросы к Василию Клименко, Руслану Мищенко, Дмитрия Синцерова и Марины Лысенко.
Дарт Вейдер в украинской политике: что известно
Источник: "Википедия"
- Образ киноперсонажа Дарта Вейдера появился в украинской политике еще в 2011 года. С тех пор люди с таким именем возглавляли "Интернет партии Украины". Кандидатов с таким именем и фамилией существует много. В частности, на парламентских выборах в Украине 2014 года зарегистрировано таких 13.
- В сентябре 2015 года члены партии "Блок Дарта Вейдера" выдвинули Дарта Вейдера в кандидаты на пост мэра Одессы. Выдвиженец пообещал сделать ремонт в кабинете мэра и поставить пластиковые окна во всем доме мэрии, если ему удастся победить.