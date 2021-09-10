Мовиться про ймовірні порушення вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

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Вейдера чекають у НАЗК

Вейдера з "Блоку Дарта Вейдера" запрошують у Національне агенство з питань запобігання корупції 14 вересня. Причина – невиконання законних вимог НАЗК. З цієї ж причини у відомство викликали Ігоря Щедріна з "Демократичної сокири" та Олега Ковалевського, який очолює ТОВ "Аншлаг".

Крім цього, у зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації запрошують Віктора Петровського, Олену Сімоненко та Олега Ющенко. Через несвоєчасне поданням декларації є питання до Василя Клименка, Руслана Міщенка, Дмитра Сінцерова та Марини Лисенко.

Дарт Вейдер в українській політиці: що відомо

Джерело: "Вікіпедія"