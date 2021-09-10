Мовиться про ймовірні порушення вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".
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Вейдера чекають у НАЗК
Вейдера з "Блоку Дарта Вейдера" запрошують у Національне агенство з питань запобігання корупції 14 вересня. Причина – невиконання законних вимог НАЗК. З цієї ж причини у відомство викликали Ігоря Щедріна з "Демократичної сокири" та Олега Ковалевського, який очолює ТОВ "Аншлаг".
Крім цього, у зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації запрошують Віктора Петровського, Олену Сімоненко та Олега Ющенко. Через несвоєчасне поданням декларації є питання до Василя Клименка, Руслана Міщенка, Дмитра Сінцерова та Марини Лисенко.
Дарт Вейдер в українській політиці: що відомо
Джерело: "Вікіпедія"
- Образ кіноперсонажа Дарта Вейдера з'явився в українській політиці ще у 2011 року. Відтоді люди з таким іменем очолювали "Інтернет партії України". Кандидатів з таким іменем і прізвищем існує багато. Зокрема, на парламентських виборах в Україні 2014 року зареєстровано таких 13.
- У вересні 2015 року члени партії "Блок Дарта Вейдера" висунули Дарта Вейдера в кандидатиу мери Одеси. Висуванець пообіцяв зробити ремонт у кабінеті мера та поставити пластикові вікна у всьому будинку мерії, якщо йому вдасться перемогти.